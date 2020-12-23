İşte Huawei'nin yeni hamlesi! Nova 8 serisi duyuruldu!

Huawei, Çin'de nova 8 ve nova 8 Pro modelleriyle yeni telefon serisini tanıttı. Her ikisi de 66W kablolu şarj ve 5G bağlantısının yanı sıra yüksek yenileme hızlı ekranlar, Kirin 985 yonga setleri ve dörtlü 64MP kameralar sunuyor.

Nova 8, 32 MP selfie kamerası için ortalanmış bir deliğe sahip 90 Hz kavisli 6,57 inç FHD + OLED ekran ile geliyor. Hoparlör ızgarası üst çerçevenin bir parçasıyken, panelin altına sıkıştırılmış bir parmak izi tarayıcısı da var.

Makro çekimler ve derinlik verileri için 8MP ultra geniş kamerave iki 2MP sensörün yanı sıra 64MP birincil kamera ile arka tarafta eliptik bir kamera odası var. Telefon, Nisan ayında Honor 30'da piyasaya çıkan Kirin 985 tarafından desteklenmektedir. Ayrıca akıllı telefon, 8GB RAM ve 128/256GB depolama seçenekleriyle gelmekte.

Yazılım kısmında ise telefon, Android 10 ile EMUI 11 ve Huawei’nin HMS sistemini içermekte. Telefon, 3.800 mAh batarya ile geliyor ve 66W kablolu hızlı şarjı destekliyor.

Nova 8, gümüş, mor, yeşil ve siyah renk seçeneklerine sahip. 8/128GB depolama alanı sunan telefonun fiyatı 3.299 CNY (505 $) olarak, 8/256GB varyantı ise 3.699 CNY (565 $) olarak belirlenmiş. Huawei, şuan zaten sipariş alıyor fakat resmi satışlar 30 Aralık'ta başlayacak. Telefonun Çin dışında hangi ülkelere geleceği henüz belli değil.

Nova 8 Pro, FHD + çözünürlüğe sahip daha büyük 6,72 inç OLED ile birlikte geliyor ve yenileme hızını 120 Hz'ye çıkarıyor. Kavisli bir ekrana sahip olan telefon daha derin ve daha doygun renkler sunan 10 bit renk çıktısına sahip. Hap şeklindeki bölmede 32 MP ultra geniş modülle birleştirilen birincil 16 MP selfie kamerası var. Parmak izi tarayıcısı hala ekranın altında bulunuyor.

Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumu nova 8 ile aynı. Farklı olarak Pro versiyonu ile biraz daha büyük olan 4.000 mAh batarya ve aynı 66W hızlı şarj elde edersiniz. Yazılım tarafında değişiklik yok. Huawei’nin HMS uygulama ekosistemi ile Android 10’un üstünde EMUI 11 bu telefonda da mevcut.

Nova 8 Pro, nova 8 ile aynı renk tonlarında geliyor. 8/128GB sürümü için 3.999 CNY (611 $), 256GB depolama alanına sahip olan seçenek ise 4.399 CNY (672 $) olarak belirlenmiş.

