İşte Hikmet Karaman'ın yeni takımı!

Süper Lig’i hedefleyen Altay’da Yücel İldiz’in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sürüyordu. Ajansspor'un haberine göre; Yücel İldiz ile yollarını ayıran İzmir ekibi, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.



Altay ile anlaştığı iddia edilen Hikmet Karaman son olarak Yeni Malatyaspor’u çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.



Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Altay geride kalan 19 haftanın ardından 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 32 puan topladı. Topladığı 32 puan ile 6. sırada yer alan İzmir ekibi, lider Giresunspor’un 9 puan gerisinde yer alıyor.

