Reklam

Son Dakika

İşte gerçek fiyat/performans canavarı OnePlus 9 Pro

2021 yılının ilk aylarında tanıtılması beklenen OnePlus 9 serisinin en yeni telefonu OnePlus 9 Pro'nun paylaşılan CAD render görüntüleri hayran bıraktı.

GÜNDEM 23.11.2020, 18:33
İşte gerçek fiyat/performans canavarı OnePlus 9 Pro
OnePlus'ın 2021 yılının ilk aylarında tanıtması beklenen OnePlus 9 Pro, paylaşılan CAD render görüntüleriyle kendisine hayran bıraktı. Hala tasarım aşamasında olan akıllı telefonun son haline yaklaştığının bilgisi verildi.

2021 yılının ilk aylarında sunulacak kendi tabirleriyle amiral gemisi katili OnePlus 9 Pro'nun CAD render görüntüleri OnLeaks tarafından Voice üzerinde  paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, OnePlus 9 Pro'nun tasarımının nasıl olacağını ortaya çıkarırken OnLeaks, telefonun tasarımının son haline çok yakın olduğunu ancak kamera kurulumu gibi bazı detayların değişebileceğinnden bahsetti.

OnePlus 9 Pro, daha önce akıllı telefonlarda gördüğümüz modern tasarımları taşıyor. Telefonun ekranı ön kısmı tamamen kaplıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip kıvrımlı bir ekrana sahip olacağı da göze çarpıyor.

OnePlus, daha önceki telefonlarında olduğu gibi yeni modelinde de dörtlü bir kamera sunmayı planlarken, kameraların tam özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemdeki akıllı telefonlarıyla benzer özellikler sunulacağı tahmin ediliyor.
Güçlü akıllı telefonlarını oldukça uygun fiyat etiketiyle tanıtan şirket, yeni OnePlus 9 serisinde de büyük ihtimalle uygun fiyatlarına devam edecek. Şirketin yeni serisinde yer alan OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerini Mart 2021'de tanıtması bekleniyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Crystal Palace 8 13
10. M. United 8 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7