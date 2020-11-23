İşte gerçek fiyat/performans canavarı OnePlus 9 Pro

OnePlus'ın 2021 yılının ilk aylarında tanıtması beklenen OnePlus 9 Pro, paylaşılan CAD render görüntüleriyle kendisine hayran bıraktı. Hala tasarım aşamasında olan akıllı telefonun son haline yaklaştığının bilgisi verildi.



2021 yılının ilk aylarında sunulacak kendi tabirleriyle amiral gemisi katili OnePlus 9 Pro'nun CAD render görüntüleri OnLeaks tarafından Voice üzerinde paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, OnePlus 9 Pro'nun tasarımının nasıl olacağını ortaya çıkarırken OnLeaks, telefonun tasarımının son haline çok yakın olduğunu ancak kamera kurulumu gibi bazı detayların değişebileceğinnden bahsetti.



OnePlus 9 Pro, daha önce akıllı telefonlarda gördüğümüz modern tasarımları taşıyor. Telefonun ekranı ön kısmı tamamen kaplıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip kıvrımlı bir ekrana sahip olacağı da göze çarpıyor.



OnePlus, daha önceki telefonlarında olduğu gibi yeni modelinde de dörtlü bir kamera sunmayı planlarken, kameraların tam özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemdeki akıllı telefonlarıyla benzer özellikler sunulacağı tahmin ediliyor.

Güçlü akıllı telefonlarını oldukça uygun fiyat etiketiyle tanıtan şirket, yeni OnePlus 9 serisinde de büyük ihtimalle uygun fiyatlarına devam edecek. Şirketin yeni serisinde yer alan OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerini Mart 2021'de tanıtması bekleniyor.

