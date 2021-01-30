İşte Diagne'nin West Bromwich'e maliyeti
Galatasaray, golcü futbolcusu Diagne'nin West Bromwich Albion'a kiralandığını duyurdu.
GÜNDEM 30.01.2021, 01:21
Galatasaray, Senagelli golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
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