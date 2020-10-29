İşte Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e önerdiği teklif
Beşiktaş, Emre Kocadağ’ın yürüttüğü pazarlıklarda Dorukhan Toköz'e 9 milyon TL civarında garanti ücret ve başarı bonusu önerildiği öğrenildi.
GÜNDEM 29.10.2020, 17:39
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile anlaşmanın ocak ayına bırakılmamasını isteyen Beşiktaş, Emre Kocadağ’ın yürüttüğü pazarlıklarda oyuncuya 9 milyon TL civarında garanti ücret ve başarı bonusu önerildiği öğrenildi.
Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Çebi, yıldız futbolcu ile hızlıca anlaşma sağlanmasını istiyor.
Beşiktaş formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcu Dorukhan Toköz, 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.
Öte yandan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte belli olacak.
Dorukhan Toköz'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenileme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Çebi, yıldız futbolcu ile hızlıca anlaşma sağlanmasını istiyor.
Beşiktaş formayla üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki milli futbolcu Dorukhan Toköz, 350 bin euro olan maaşını Türk lirasına çevirecek şekilde yaklaşık 9 milyon TL önerdi.
Öte yandan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuya başarı bonusu içeriği de sundu. Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'taki geleceği, önümüzdeki üç aylık süreçte belli olacak.
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