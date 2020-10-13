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İşte Apple'ın tanıttığı iPhone 12 ailesinin satış fiyatlar
Teknoloji devi Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 12 modellerini tanıttı. iPhone 12 mini 699, iPhone 12 799, iPhone 12 Pro 999 ve iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan satışa çıktı.
GÜNDEM 13.10.2020, 23:01
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ABD merkezli teknoloji firması Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 12 ailesi, Apple Park'ta düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12 modellerinin fiyatları da belli oldu.
İlk model iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 mini modeli ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple'ın sitesinde iPhone SE'nin fiyatı 399, iPhone XR'ın fiyatı 499, iPhone 11'in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.
İlk model iPhone 12 799 dolar, iPhone 12 mini modeli ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. iPhone 12 Pro modeli 999 dolar, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.
iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple'ın sitesinde iPhone SE'nin fiyatı 399, iPhone XR'ın fiyatı 499, iPhone 11'in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.
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