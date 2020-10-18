İstanbul'un 'semt derbisi'nde kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul’un en eski derbilerinden birinde 59 yıl aradan sonra Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.
GÜNDEM 18.10.2020, 18:19
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Süper Lig'in 5. haftası tarihi bir derbi maça sahne oldu. İstanbul'un iki ekibi Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa 59 yıl sonra tarihi rekabette karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Fatih Karagümrük'ün golü 45+1'de Artur Sobiech, Kasımpaşa'nı golü ise 47. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Jimmy Durmaz maçın 74. dakikasında kırmızı kart görerek takımı Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı.
Bu beraberlikle ligde üst üste 2 haftadır kazanamayan Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 7 yaptı.
Fotoğraf: Uğur Şenpire
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Fatih Karagümrük'ün golü 45+1'de Artur Sobiech, Kasımpaşa'nı golü ise 47. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Jimmy Durmaz maçın 74. dakikasında kırmızı kart görerek takımı Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı.
Bu beraberlikle ligde üst üste 2 haftadır kazanamayan Fatih Karagümrük 8 puana yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 7 yaptı.
Fotoğraf: Uğur Şenpire
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