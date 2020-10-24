İstanbul'un o ilçesinde yabancı uyruklu kadın öldürüldü
İstanbul Büyükçekmece'de İran uyruklu bir kadın silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti yapan zanlı ve ya zanlılar olay yerinden kaçtı.
GÜNDEM 24.10.2020, 19:49
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İstanbul sokaklarında yine silahlar konuştu. Kurşunların hedefinde bu kez İranlı bir kadın vardı. Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan evde yaşandı. Buradaki evde bulunan İran uyruklu kadına şüpheli ya da şüpheliler silahla ateş açtı. Şüpheliler otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, kaçan şüpheliler de yine güvenlik güçlerince aranıyor.
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