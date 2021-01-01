Reklam

Son Dakika

İstanbul’un 2020 yılı asayiş raporu açıklandı

2020 yılının son asayiş toplantısından sonra bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yıl sonu asayiş raporunu ve 2021 yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

GÜNDEM 01.01.2021, 06:37
1
İstanbul’un 2020 yılı asayiş raporu açıklandı
Ali Yerlikaya, “Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla, 2020 yılında geçen yıla oranla, adliyeye intikal eden adli vaka sayısı polis sorumluluk bölgesinde % 7, jandarma bölgesinde % 47 azaldı” dedi.
İstanbul Valiliği, ‘2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı’ ardından bir basın açıklaması düzenledi. Mega kentin 2020 yılı aşayiş raporunun yayınlandığı basın toplantısını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’yle gerçekleştirilen 2020 yılının son asayiş toplantısından sonra önemli açıklamalar yapan Ali Yerlikaya, bu yılın tüm insanlık adına zor bir yıl olduğunu berliterek, kent genelinde suç oranlarında yıl boyunca bir düşüş olduğu bilgisini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde asayişin sağlanması için 53 bin 553 güvenlik gücünün görev yaptığını belirterek, “Kurumlarımız arasında işbirliği, yardımlaşma, uyum ve koordinasyon en üst seviyede. Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla, 2020 yılında geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı % 7, jandarma bölgesinde % 47 azaldı. 2019’a oranla 2020’de, katalog suçlar olarak tabir edilen; evden hırsızlık % 11 azaldı, işyerinden hırsızlık % 10 azaldı, otodan hırsızlık % 31 azaldı, oto hırsızlığı % 5 azaldı, gasp suçlarında % 8 azalma kaydedildi. Evden hırsızlık azaldı diyoruz ya; 2018 yılında 57 olan günlük evden hırsızlık sayısı 2019’da 43’e, 2020’de 37’ye düştü” ifadelerini kullandı.

* 2021 yılbaşı tedbirlerini de paylaşan Ali Yerlikaya, “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü 10.00’a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı gecesi; 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak. Yeni yılı, huzur ve güven ortamında karşılayabilmeniz için, görev yapacak bütün arkadaşlarıma  başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12