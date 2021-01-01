İstanbul’un 2020 yılı asayiş raporu açıklandı

Ali Yerlikaya, “Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla, 2020 yılında geçen yıla oranla, adliyeye intikal eden adli vaka sayısı polis sorumluluk bölgesinde % 7, jandarma bölgesinde % 47 azaldı” dedi.

İstanbul Valiliği, ‘2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı’ ardından bir basın açıklaması düzenledi. Mega kentin 2020 yılı aşayiş raporunun yayınlandığı basın toplantısını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’yle gerçekleştirilen 2020 yılının son asayiş toplantısından sonra önemli açıklamalar yapan Ali Yerlikaya, bu yılın tüm insanlık adına zor bir yıl olduğunu berliterek, kent genelinde suç oranlarında yıl boyunca bir düşüş olduğu bilgisini paylaştı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde asayişin sağlanması için 53 bin 553 güvenlik gücünün görev yaptığını belirterek, “Kurumlarımız arasında işbirliği, yardımlaşma, uyum ve koordinasyon en üst seviyede. Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla, 2020 yılında geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı % 7, jandarma bölgesinde % 47 azaldı. 2019’a oranla 2020’de, katalog suçlar olarak tabir edilen; evden hırsızlık % 11 azaldı, işyerinden hırsızlık % 10 azaldı, otodan hırsızlık % 31 azaldı, oto hırsızlığı % 5 azaldı, gasp suçlarında % 8 azalma kaydedildi. Evden hırsızlık azaldı diyoruz ya; 2018 yılında 57 olan günlük evden hırsızlık sayısı 2019’da 43’e, 2020’de 37’ye düştü” ifadelerini kullandı.



* 2021 yılbaşı tedbirlerini de paylaşan Ali Yerlikaya, “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü 10.00’a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı gecesi; 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak. Yeni yılı, huzur ve güven ortamında karşılayabilmeniz için, görev yapacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

