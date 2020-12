İstanbulluların evsiz komşuları

İşte hemen her gün sokakta karşılaştığınız evsiz komşularımızın dilinden bir Türkiye manzarası.

Türkiye’de sayıları 70 bini, İstanbul’da ise 10 bini bulan evsizler için kış aylarının zorlu şartları başladı. Hepsinin ayrı bir hikâyesi olan; yağışlı soğuk havalarda geceyi parklarda, köprü altlarında ve duraklarda geçirmek zorunda kalan evsiz komşularımız, çoğu zaman da aç yatıyor. Sıkıntılarını gazetemize anlatan evsizler, yeniden hayata tutunmak için geçici değil kalıcı çözümler bekliyor.



Saadet Partisi Fatih İlçe Gençlik Kolları, 6 yıldan uzun bir süredir evsizlere yoldaş oluyor. Fatih İlçe Gençlik Kolları Sosyal İşler Başkanı Yavuz Parto, gazetemize yaptığı açıklamada, “6 sene önce Fatih’te bir evsizin soğuk nedeniyle vefat etmesiyle sokakta yaşayan komşularımız için çalışma başlattık. İlk zamanlar termosla çorba dağıtırken bugün evsizlere kıyafetten uyku tulumu, yemek pişirecekleri seyyar tüp ve daha birçok yardımda bulunuyoruz. Aynı zamanda evsizlerin sorunlarının kökten çözülmesi için resmi kurumlarla da iletişim kurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evsiz komşularımız kış mevsiminin zorlu şartlarının başlamasıyla ölüm kalım mücadelesi veriyor. Türkiye'de sayıları 70 bini, İstanbul'da ise 10 bini bulan evsizlerden birisi geçen haftalarda sokakta donarak vefat etti.



İki üniversite mezunu olan V.Ş., nafaka mağduru olduğu için sokağa düştüğünü söyleyerek, “7 sene bir işte çalıştım, sonra çıktım ve maddi sıkıntılar yaşamaya başladım. Yuvam dağıldı. Şimdi de her ay 800 TL nafaka ödüyorum ve küçük bir çocuğum var. Yaşadığım zorlu süreçte bana destek olacak kimse olmadı. Devletten de bir şey bulamayınca sonuç olarak sokaklara düştük. Ailem, arkadaşlarım ve çevremdekiler benim evsiz olduğumu, sokaklarda yaşadığımı bilmiyor. Geçici işlerde çalışıp sokakta kalıyorum. Nafakayı ve çocuğumun masraflarını karşılamak için çalışmaya da mecburum zaten” ifadelerini kullandı.



V.Ş. iki yıla yakın bir süredir sokaklarda yaşadığını belirterek, “Yaz aylarında başka şehirlere gidip mevsimlik işler yapıyorum. Kış ayları yaklaşınca da İstanbul’a dönüyorum ve burada çalışıyorum. Ama sürekli iş bulamıyorum. Çünkü iş yerinde senden istenen en önemli şey ikametgâh. Evsiz adamda ikametgâh ne arar. Ama bir yolunu bulup çalışıyorum. İş güç dışında evsizliğin de birçok zorluğu var. Sabah kalkınca yüzümü yıkayacak yer bulamıyorum. Bir fırsatım olsa bu durumda yaşamam. Düzgün bir işte çalışıp kendime yeniden bir düzen kurmak istiyorum” şeklinde konuştu.



İki buçuk senedir evsiz olduğunu söyleyen K.A.S. ise 2019 yılında evsizler için yapılan yardımları işaret ederek, “Geçen sene iki arkadaşımız soğuktan donarak ölmeseydi, evsizlere yönelik barınma açılmayacaktı. Vefat eden arkadaşlarımızdan sonra konu medyada gündem oldu da bizi barınma mekânlarına doldurdular. Barınma imkânları da ayrı dertti. O kadar sıkışıktı ki tuvalet önlerinde yatmak zorunda kalanlar vardı. Bir spor salonunda 1.500 evsiz vardı. Sonuç olarak valiliğin evsizlerle alakalı ne bir sistemi var ne de bir düzenlemesi var. Üstüne bir de bize cüzamlı muamelesi yapıp, evsizlerden uzak duruyorlar” açıklamalarında bulundu. K.A.S., bazı amacı gösteriş olan derneklerin kendilerini çıkar için kullandıklarını ifade etti.



İki yılı aşkın bir süredir sokaklarda yaşamak zorunda kalan S.E. de, eskiden bir iş adamı olduğunu belirterek, “Yaşadığım ekonomik sıkıntılardan dolayı tüm mal varlığımı kaybettim ve sokağa mahkûm oldum. Benim gibi sokağa mahkûm olan insanların sayısı çok. Ailesinden dışlandığı için, sosyal sorunlar yaşadığı için veya ekonomik sıkıntılar çektiği için sokakta yaşamak zorunda olan insanlar var. Ben ve benim gibi sokağa mahkûm olan insanlar bir çıkış yolu arıyor. Şu an hayata başlamak için kendimiz bir mücadele vermek zorundayız, bize bu konuda bir destek yapılmıyor” diye konuştu. Türkiye’de evsizliğin yaygınlaştığını ve içinden çıkılmaz bir hal aldığını söyleyen S.E., “15 yıldır sokakta yaşadığını söyleyen evsizler var. Onlar artık umudu kaybetmiş ve ölmeyi bekliyorlar. 3 öğün sıcak yemek buluyorlar, elbise de geliyor ve sokak cazipleşiyor” dedi.



4 yıldır evsiz olan Gökhan A., sokakta yaşayan vatandaşların sorunlarının saymakla bitmeyeceğini ifade ederek, “Kış geliyor, en büyük ihtiyacımız başımızı sokup korunabileceğimiz bir yer bulmak. Devletin bize sağladığı barınma imkânları oluyor ama oralarda durum daha beter. Orada yaşadığımız süre boyunca 100 kişi aynı battaniyeyi, aynı havluyu, aynı yatağı paylaşmak zorunda kalıyor. Pislik ve hastalık yayılmaya başlıyor. Biz de, ‘Mikroptan hastalanmaktansa soğuktan hastalanalım’ deyip tekrar sokaklara dönüyoruz” şeklinde konuştu



Hastanelerin evsizlere tutumunun çoğu zaman aşağılayıcı olduğunu belirten Gökhan A., “Acillik bir durum olmadığı zaman bizden 90 TL muayene ücreti istiyorlar. Sigortamız veya herhangi bir sağlık güvencemiz yok. Para da olmayınca eczaneden ilaçlarımızı alamıyoruz. Normalde geçim sıkıntısı çekenlerin hastanelerde kullanması için ‘Yeşil Kart’ diye bir şey var. Ama bana ikametim olmadığı için bu hizmeti veremiyorlarmış. Nasıl Yeşil Kart alayım?” ifadelerini kullandı.



Uzun bir süredir parklarda hayatını sürdüren 57 yaşındaki Remzi H. ise, “Sokakta yaşamak hiç kolay değil. Hırsızlıktan soğuk havalara, ölüm tehlikesinden açlığa kadar birçok sıkıntıyla mücadele etmek zorundayız. Yaşadığımız sorunları polise anlatıyoruz, bekçilere anlatıyoruz, belediyeye anlatıyoruz, valiliğe anlatıyoruz ama hiçbir sonuç çıkmıyor. Sadece bize gerçekten yardım yapan, bizi düşünen Saadet Partisi. Kalacak bir yer istiyorum. Kışın soğukta yaşamak çok zor oluyor. Islak elbiselerle, ıslak battaniyelerle ayazda durmak imkânsızlaşıyor. Yağışlı gecelerde üstü kapalı bir yer bulamazsak sabaha kadar ölmemek için hareket etmek zorunda kalıyoruz. Yaşlı bir insan olduğum için iş de bulamıyorum” ifadelerini kullandı.



10 yıldır sokaklarda yaşayan Metin G., “En büyük ihtiyacım sabit bir iş. Çalışabilecek durumdayım. Ama evsiz olduğum için ikamet gösteremiyorum ve sigortalı çalışamıyorum. Taşeron işler buldukça geçici olarak çalışıyorum. Evsiz olduğumuz için bize güvenmiyorlar. Sokakta yaşayanların hepsi bir değil. Ben şu an 45 yaşındayım. En fazla 10 yıl daha çalışabilirim. Bize bir şans verilsin istiyoruz. 10 yıldır dışarıdayım, sokaklarda yaşıyorum. Devlet 1 defa bile, ‘Gel sana iş verelim, çalış hayatını kur’ demedi. Bize sadece 3 ayda bir 300 TL veriliyor. Ayda 100 TL ile geçinmem bekleniliyor. Ben para değil, iş istiyorum. İşim olursa kendi paramı kazanabilirim” şeklinde konuştu.



Evsizlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında başvurularımız sonucunda İstanbul Valiliği’nden bir açıklama yapılmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) Millî Gazete’ye yapılan açıklamada, 300 evsize barınma sağlandığı belirtildi. İBB’den yapılan açıklamada “Esenyurt ilçesi Kıraç semtinde erkekler için 400 kişilik olan kapasite, pandemi önlemleri kapsamında 250 kişi kapasiteye düşürülmüştür. İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde ise kadınlar için 40 kişilik barınma alanı, 20 kişilik ise aktarma merkezi olmak üzere toplam 60 kişilik kapasite oluşturulmuştur. Ayrıca evsiz vatandaşların, sağlık kontrolleri, kişisel bakımları yapılmakta, giyim ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca üç öğün de sıcak yemek sunulmaktadır” denildi.



