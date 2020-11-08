İstanbullular dikkat! O yollar 3 gün kapalı olacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtımı için 9-10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul'un muhtelif noktalarında tanıtım filmi çekimleri gerçekleştirileceğini duyururken, bazı güzergâhların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da seyircisiz olarak gerçekleştirilecek olan Formula 1'in tanıtımlarının 9-10 ve 11 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Valiliğin tanıtım için kapatılacağını açıkladı yollar ve alternatifleri:

9 Kasım'da kapalı olacak olan yollarAvrasya Tünel (12.50 – 13.35)• Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine kapalı.• Namık Kemal Güney Avrasya Yolu’na giriş• Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.• Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara karşı kapatılacaktır.)

Alternatif yollar• Sahil Güney Sirkeci istikameti• Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti• Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne Unkapanı istikameti

Beşiktaş/Arnavutköy (14.45 – 17.30) kapatılacak yollar• Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak. • Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi• Bebek Kuruçeşme Caddesi• Bebek Arnavutköy Caddesi• Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimiAlternatif yollar• Dere Boyu Caddesi• Portokal Yokuşu• Ahmet Taner Kışlalı Caddesi• Ahmet Adnan Saygun Caddesi • Kuruçeşme Çağrı Sokak• Yeşil Pınar Sokak• Arnavutköy Dere Sokak• Bebek Hamam Sokak

10 KasımKennedy Caddesi (08.30 – 11.45)

Kapanacak yollar• Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.• Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.• Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.• Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

Alternatif yollar• Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.• Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne yönlendirilecek.• Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek• Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne ve Hamidiye Kavşak’tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek

Galata Köprüsü (08.30 – 11.45)

Kapanacak yollar• Sarayburnu’ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.• Arabalı vapur giriş ve çıkışları• Galata Köprüsü - Karaköy istikameti• Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.• Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek• Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi’nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek• Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü’ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi’ne yönlendirilecektir.)Alternatif yollar• Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.• Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na yönlendirilecek.• Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

11 Kasım15 Temmuz Şehitler Köprüsü (13.45 – 16.00)

Kapatılacak ve alternatif yollar

• Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)• Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)• Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)• Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)• Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

Üsküdar (13.45 – 16.00)

Kapatılacak yollar• Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım• Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım• Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım • Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım• Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

Alternatif yollar• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü • Yavuz Sultan Selim Köprüsü • Avrasya Tüneli• Nuhkuyusu Caddesi

