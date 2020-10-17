İstanbullular dikkat! O metrobüs durağı çalışma nedeniyle kapatıldı
Yenileme çalışması nedeniyle Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatıldı.
GÜNDEM 17.10.2020, 05:03
Bu gece yarısından pazartesi sabah saat 05.00'e kadar Edirnekapı metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti yenileme çalışmaları sebebiyle kapatıldı.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.
Buna göre 16 Ekim Cuma 00.00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05.00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatıldı.
İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Edirnekapı metrobüs durağında Söğütlüçeşme istikametinde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.
Buna göre 16 Ekim Cuma 00.00'dan 19 Ekim Pazartesi saat 05.00'e kadar metrobüs durağının Söğütlüçeşme istikameti kapatıldı.
İETT, bu yönü kullanacak vatandaşları bir önceki veya bir sonraki istasyonları kullanmaları konusunda uyardı.
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