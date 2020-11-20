İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklığı ülke genelinde düşmeye devam edecek. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM 20.11.2020, 11:07
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken İstanbul'da yağış yer yer de sağanak yağış etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette kuvvetli 40-70 km/sa olarak eseceği kaydedildi.
İstanbul'da hava çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı hava sıcaklığı ise 13°C olacak.
Yağışların İstanbul'un batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM başta sağlık sorunları olmak üzere göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette kuvvetli 40-70 km/sa olarak eseceği kaydedildi.
İstanbul'da hava çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı hava sıcaklığı ise 13°C olacak.
Yağışların İstanbul'un batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM başta sağlık sorunları olmak üzere göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
28°
parçalı az bulutlu
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