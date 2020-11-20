İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken İstanbul'da yağış yer yer de sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise hafif, ara sıra orta kuvvette kuvvetli 40-70 km/sa olarak eseceği kaydedildi.



İstanbul'da hava çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı hava sıcaklığı ise 13°C olacak.

Yağışların İstanbul'un batı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM başta sağlık sorunları olmak üzere göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.





