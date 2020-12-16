İstanbullular dikkat! Eşleştirmeyenler toplu taşımaya alınmayacak

İstanbulluların toplu taşıma ulaşımında kullandığı İstanbulkartların HES kodu ile eşleştirme tarihi 15 Ocak olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz eylül ayında yayımlanan genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

Genelge ile koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarının kullanımın önü geçerek salgının yayılmasını engellemek amaçlanıyor.



İstanbulkartlarda Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının entegrasyon uyumunun sağlanması için İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı ekipleri gerekli teknik çalışmayı başlattı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş koronavirüs taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart'lar da kişiselleştirilecek.

Bu çerçevede İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor.

Ayrıca İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor ve bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

