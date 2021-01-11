İstanbulkart'lara HES kodu yüklenme süresi az kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğunun getirilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart'lara HES kodu eleştirmesi için tanıdığı süre az kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'a kadar İstanbulkart'ını HES koduyla eşleştirmeyenler toplu taşımadan faydalanamayacağını açıklarken 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenecek.

Ayrıca genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak.

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre koronavirüs salgınına dair önlemler kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemini yapabilecek. İşlem sırasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar 153’ü arayarak destek alabilecek.

