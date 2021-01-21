İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren bir genelge yayınlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçmişti. Yayımlanan genelgenin ardından İstanbulkart ile HES Kodlarının eşleştirilme işlemleri başladı. İstanbulkart'ına HES kodu tanımlatmayanlar seyahat edemeyecek.

Peki Peki HES kodu ile istanbulkart nasıl eşleştirilir, HES kodu tanımlama nasıl yapılır?



İstanbulkartınızı HES kodunuzla eşleştirmek için öncelikle yukarıdaki linki kullanarak siteye giriş yapmalısınız.

Ardından karşınıza çıkan ekrandan gerekli bilgileri doldurun.

İstanbulkart'ın üzerindeki numara da eşleştirme için gerekli.

Doldurma işleminin ardından alt tarafta bulunan kaydet butonuna bastığınızda eşleştirme tamamlanmış olacak.

