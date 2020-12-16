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İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi: HES kodu eşleştirme ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul toplu ulaşımında İstanbulkart kullanımı Hes kodu ile entegre çalışacak. HES kodu eşleşmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak.

GÜNDEM 16.12.2020, 15:55
İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi: HES kodu eşleştirme ekranı
Toplu ulaşımında Hes kodu kullanımını zorunluluğu İstanbul'da da devreye alınıyor. İstanbulkart ile HES kodu birbirine entegre olarak çalışacak. İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi yapılmayan kartlar kullanılamayacak.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu kullanmak zorunlu oldu. Bu karara göre İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemleri başlatıldı. 
HES kodu İstanbulkart eşleştirmelerini 15 Ocak 2021 tarihine kadar yapmanız gerekiyor. Aksi halde İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi yapmayan vatandaşlar toplu ulaşıma binemeyecek. HES kodu koronavirüs veya riski taşıyan vatandaşları tespit ediyor. 
Bakanlık genelgesine göre, koronavirüs tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak.
HES kodu İstanbulkart eşleştirme işlemi İstanbulkart.istanbul web sitesinden yapılacak.
Eşleştirme yapılmazsa toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.
Toplu ulaşım kullanacaklar, Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre,  tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmen yeterli. 

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgilerini ve telefon numaranı https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlayabilirsin. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısıysan uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsin.  
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