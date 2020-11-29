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İstanbul'dan sonra Bursa'da da 'uzaktan' olacak

İstanbul'dan sonra Bursa'da da resmi ana okulu ve ana sınıfları 'uzaktan' olacak.

GÜNDEM 29.11.2020, 07:56
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İstanbul'dan sonra Bursa'da da 'uzaktan' olacak
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

İstanbul Valiliği'nin devlet okul öncesi eğitim kurumlarında 'uzaktan' kararı ardından Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da , son dönemde Covid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda bir takım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, daha önce resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

Veliler ise devlet okullarında uzaktan eğitim kararı alınmasına rağmen özel okullarda neden yüz yüze eğitimin devam ettiğini soruyor. Veliler, "Virüs devlete geliyor da özel okula gelmiyor mu? Ya da özel okulların önlemleri yeterli ama devletin yetersiz mi?" diyor.
"Bu kapsamda, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."
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