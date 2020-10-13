İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı
Koronavirüs salgınında Ankara’daki ani artış gerilerken, İstanbul tırmanışa geçti. İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı.
GÜNDEM 13.10.2020, 09:39
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Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan toplantılarda, pandemide sonbahar-kış tablosu değerlendirildi.
Eylülün ilk 10 gününde Ankara’da yaşanan büyük dalgalanma durağana geçti.
Ekimin ilk haftalarında İstanbul için öngörülen artış ise gerçekleşme aşamasında.
Geçen ay Ankara’daki artış İstanbul’un iki katıyken, son 10 gün içerisinde tam tersine döndü. İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı.
İstanbul’un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor.
İstanbul’da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul’daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor.
İstanbul ve Marmara bölgesindeki pandemi yoğunluğunun aralık ayına kadar devam edeceği, bu nedenle de önlemlerde taviz verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Yetkililer, bütün bunlar dikkate alındığında pandeminin yerinde kontrol edildiği döneme girildiği, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece bahar aylarına doğru, hem bağışıklıktaki artış hem de virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte pandemide gerileme yaşanacağı görüşünde.
Olağanüstü gelişme olmazsa, yaz aylarında pandeminin sona ereceğini savunanlar bulunuyor.
Eylülün ilk 10 gününde Ankara’da yaşanan büyük dalgalanma durağana geçti.
Ekimin ilk haftalarında İstanbul için öngörülen artış ise gerçekleşme aşamasında.
Geçen ay Ankara’daki artış İstanbul’un iki katıyken, son 10 gün içerisinde tam tersine döndü. İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı.
İstanbul’un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor.
İstanbul’da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul’daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor.
İstanbul ve Marmara bölgesindeki pandemi yoğunluğunun aralık ayına kadar devam edeceği, bu nedenle de önlemlerde taviz verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Yetkililer, bütün bunlar dikkate alındığında pandeminin yerinde kontrol edildiği döneme girildiği, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece bahar aylarına doğru, hem bağışıklıktaki artış hem de virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte pandemide gerileme yaşanacağı görüşünde.
Olağanüstü gelişme olmazsa, yaz aylarında pandeminin sona ereceğini savunanlar bulunuyor.
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