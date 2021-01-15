İstanbul'da ve çevre illerde lapa lapa kar yağıyor

Marmara'da beklenen kar yağışı İstanbul ve Kocaeli olmak üzere bölgede etkisini göstermeye başladı.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Kocaeli ve ilçelerinde de etkisini gösteren kar yağışı çevre illerde yağmaya başaldı.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Ayrıca Meteoroloji'nin yayımladığı yağış haritasına göre yağışların özellikle Marmara'da 06:00-12:00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

