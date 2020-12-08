İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 08.12.2020, 09:38
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İstanbul’da zehir tacirlerine baskın! İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri altı aylık inceleme sonucu uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 13 adrese baskın düzenledi.
Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahıslar il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahıslar il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
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