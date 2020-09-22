İstanbul'da tramvay ile otomobil çarpıştı!
İstanbul'da Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kaza sonrası tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
GÜNDEM 22.09.2020, 09:35
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İstanbul Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
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