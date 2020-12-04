İstanbul'da toplu taşımaya düzenleme! Seferler iptal mi oldu?

İBB'den yapılan açıklamada, "Hafta sonu için İETT sefer saatleri güncellenmiştir. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakika, gece 10 dakika aralıkla sefer yapılacaktır. Teleferik, Füniküler, T3 Moda Tramvayı ve M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metrosu hariç diğer tüm metro seferleri 15 dakika aralıklarla yapılacaktır. Şehir hatları vapur seferlerinde değişiklik yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

