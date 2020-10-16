İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon!
İstanbul’da farklı noktalara gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 16.10.2020, 08:18
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı.
Gözaltı kararı çıkarılan 3'ü Türk 17 zanlı için 10’a yakın ilçede yeni bir operasyon başlatıldı.
Operasyonun devam ettiği ve baskınların yapıldığı adreslerdeki arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar kaç DEAŞ üyesinin yakalandığı ise henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.
Gözaltı kararı çıkarılan 3'ü Türk 17 zanlı için 10’a yakın ilçede yeni bir operasyon başlatıldı.
Operasyonun devam ettiği ve baskınların yapıldığı adreslerdeki arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.Eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar kaç DEAŞ üyesinin yakalandığı ise henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.
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