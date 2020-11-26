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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının rekor kırdığı günde İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı.

GÜNDEM 26.11.2020, 20:57
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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Koronavirüs vaka artışının patlama yaptığı  İstanbul'da akıllara kazınacak bir olay yaşandı. 26 Kasım günü "bulaşıcı hastalık" kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti. 2019 yılının aynı gününe göre vefat sayılarının 2 katından fazla arttığı İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı.
493 kişinin vefat ettiği İstanbul'da Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar görüntülendi.
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