İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının rekor kırdığı günde İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı.
GÜNDEM 26.11.2020, 20:57
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Koronavirüs vaka artışının patlama yaptığı İstanbul'da akıllara kazınacak bir olay yaşandı. 26 Kasım günü "bulaşıcı hastalık" kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti. 2019 yılının aynı gününe göre vefat sayılarının 2 katından fazla arttığı İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı.
493 kişinin vefat ettiği İstanbul'da Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar görüntülendi.
493 kişinin vefat ettiği İstanbul'da Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekleyen cenazeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otobüslerinin bagajında taşınan tabutlar görüntülendi.
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