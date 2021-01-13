İstanbul'da taksilerde İstanbul Kart dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BiTaksi uygulamasıyla İstanbulkart anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk ücretlerini İstanbulkart'la ödeyebilecek.

Posta'nın haberine göre; İBB iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklendi.

11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart'la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak. Müşteri yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkart'ını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek.

