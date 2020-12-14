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İstanbul'da suya zam mı yapıldı? İşte suya yapılan zam oranı
İstanbul'da suya yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.
GÜNDEM 14.12.2020, 20:39
Olağan üstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında, suya yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 39 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 39 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.
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