İstanbul'da su sıkıntısı var mı? İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar?

Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'nin verilerine göre İstanbul barajlarındaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

2020 yılının Ocak ayında yüzde 36 olan, en yüksek seviyesine ise yüzde 66 ile Mayıs ayında ulaşan baraj doluluk oranı 2021 itibariyle yüzde 19,79 seviyesine geriledi.

Doluluk oranı 2014 yılındaki yüzde 35,17'in gerisinde kaldı.

Kış mevsimine girilmesine rağmen yağışların yeterli olmaması su sıkıntısını gün yüzüne çıkardı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19,79 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak açıklanmıştı.

