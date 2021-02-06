İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle yaşanacak su kesintileri bugün de devam edecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programını paylaştı.



Etkilenen Mahalleler :Topkapı Mah,Molla Gürani MahArıza Sebebi :150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi :06.02.2021 07:01Bitiş Tarihi :Çalışmanın saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

