İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 5 Şubat 2021 Cuma tarihli su kesintisi programı güncellendi. İSKİ hafta sonunda İstanbul'da su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 05.02.2021, 09:35
Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle yaşanacak su kesintileri bugün de devam edecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programını paylaştı.
Etkilenen Mahalleler :Mecidiye MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 05.02.2021 09:19Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle yaşanacak su kesintileri bugün de devam edecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programını paylaştı.
Etkilenen Mahalleler :Mecidiye MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 05.02.2021 09:19Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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