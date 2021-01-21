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İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 21 Ocak 2021 Perşembe tarihli su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 21.01.2021, 08:38
İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Ocak 2021 Perşembe yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...
Etkilenen Mahalleler : Zafer MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi :21.01.2021 05:11Bitiş Tarihi : Çalışmaların saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı MahArıza Sebebi : Basınç DüşüklüğüBaşlama Tarihi : 20.01.2021 15:20Bitiş Tarihi : Çalışmaların saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Ocak 2021 Perşembe yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...
Etkilenen Mahalleler : Zafer MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi :21.01.2021 05:11Bitiş Tarihi : Çalışmaların saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı MahArıza Sebebi : Basınç DüşüklüğüBaşlama Tarihi : 20.01.2021 15:20Bitiş Tarihi : Çalışmaların saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor
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