İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Ocak 2021 Perşembe yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...



Etkilenen Mahalleler : Zafer MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi :21.01.2021 05:11Bitiş Tarihi : Çalışmaların saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah,İnceğiz Mah,Subaşı Mah,Kabakça Mah,Oklalı MahArıza Sebebi : Basınç DüşüklüğüBaşlama Tarihi : 20.01.2021 15:20Bitiş Tarihi : Çalışmaların saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor

