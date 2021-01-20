İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 20 Ocak 2021 çarşamba yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...

Etkilenen Mahalleler :Kartaltepe MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 20.01.2021 09:57Bitiş Tarihi : Çalışmaların bugün saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Anadolu Kavağı MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 20.01.2021 12:08Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : MaltepeEtkilenen Mahalleler : Aydınevler MahArıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 20.01.2021 11:26Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : PendikEtkilenen Mahalleler : Batı MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 20.01.2021 12:37Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜsküdarEtkilenen Mahalleler : Selami Ali MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 20.01.2021 12:49Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ŞişliEtkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Harbiye Mah,Ergenekon MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 20.01.2021 13:16Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

