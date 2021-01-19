İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 19 Ocak 2021 Salı yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...



Etkilenen Mahalleler :Kocatepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 19.01.2021 12:56Bitiş Tarihi : Çalışmalar tahmini olarak saat 16:00'da sona erecek



Etkilenen Mahalleler :Başıbüyük MahArıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 19.01.2021 12:03Bitiş Tarihi : Çalışmalar tahmini olarak saat 15:00'de sona erecek



