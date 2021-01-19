İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 19 Ocak 2021 Cuma tarihli su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 19.01.2021, 13:24
İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 19 Ocak 2021 Salı yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...
Etkilenen Mahalleler :Kocatepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 19.01.2021 12:56Bitiş Tarihi : Çalışmalar tahmini olarak saat 16:00'da sona erecek
Etkilenen Mahalleler :Başıbüyük MahArıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 19.01.2021 12:03Bitiş Tarihi : Çalışmalar tahmini olarak saat 15:00'de sona erecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 19 Ocak 2021 Salı yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...
Etkilenen Mahalleler :Kocatepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 19.01.2021 12:56Bitiş Tarihi : Çalışmalar tahmini olarak saat 16:00'da sona erecek
Etkilenen Mahalleler :Başıbüyük MahArıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 19.01.2021 12:03Bitiş Tarihi : Çalışmalar tahmini olarak saat 15:00'de sona erecek
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