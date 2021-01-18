İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 15 Ocak Cuma yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...







Kılıç Ali Paşa MahKocatepe MahKatip Mustafa Celebi MahKececi Piri Mah,Kulaksız Mah,Örnektepe MahŞehit Muhtar MahPiri Paşa MahSütlüce MahKaptanpaşa MahCukur MahCihangir MahBostan MahBülbül MahFetihtepe MahHalıcıoğlu MahHüseyinağa MahGümüşsuyu MahHacı Ahmet Mah

Arıza Sebebi: Terfi Merkezi ArızasıBaşlama Tarihi: 18.01.2021 12:33Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler :Vişnezade Mah, Muradiye MahArıza Sebebi :Terfi Merkezi ArızasıAçıklama :Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı KalmıştırBaşlama Tarihi :18.01.2021 12:33Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak bugün saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler :

Mimar Sinan MahMithatpaşa MahGüzeltepe MahAlibeyköy MahGöktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi :Terfi Merkezi ArızasıAçıklama :Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı KalmıştırBaşlama Tarihi :18.01.2021 12:33Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir



Etkilenen Mahalleler :

Talat Paşa MahTelsizler MahSultan Selim MahOrtabayır MahSeyrantepe MahÇeliktepe MahŞirintepe MahÇağlayan MahYahya Kemal MahYeşilce MahHamidiye MahHarmantepe MahGürsel MahEmniyetevler MahGültepe MahMerkez MahNurtepe MahMehmet Akif Ersoy MahHürriyet Mah,Kağıthane

Arıza Sebebi :Terfi Merkezi ArızasıAçıklama :Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı KalmıştırBaşlama Tarihi :18.01.2021 12:33Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

