İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Cuma yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...

Etkilenen Mahalleler :

Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]Gümüşyaka Merkez Mahİsmetpaşa MahÇantaBüyükçavuşlu Merkez MahBalaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah],Fevzipaşa Mah,Değirmenköy

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase ÇalışmasıAçıklama : Çerkezköy-Değirmenköy-Gümüşyaka 1000Mm Ve 800Mm İsale Hatlarının Deplase Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.Başlama Tarihi : 13.01.2021 08:48Bitiş Tarihi : Çalışmanın YARIN saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmekte.

