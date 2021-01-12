İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 12 Ocak 2021 Salı su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 12.01.2021, 17:12
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 12 Ocak 2021 Salı günü yani bugün İstanbul'da bazı mahallelerinde su kesintisi olacaktır...
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler yenilenmektedir.
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de bildirimler güncellenecektir.
Etkilenen Mahalleler :Talat Paşa MahArıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi :12.01.2021 11:55Bitiş Tarihi :Çalışma tahmini olarak 12.1.2021 saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler yenilenmektedir.
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de bildirimler güncellenecektir.
Etkilenen Mahalleler :Talat Paşa MahArıza Sebebi :100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi :12.01.2021 11:55Bitiş Tarihi :Çalışma tahmini olarak 12.1.2021 saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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