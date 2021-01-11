İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'a dair 11 Ocak 2021 Pazartesi tarihli su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 11.01.2021, 10:26
Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Pazartesi yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı..
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.01.2021 09:27Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 11 Ocak Pazartesi yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı..
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.01.2021 09:27Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.
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