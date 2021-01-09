İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 9 Ocak Cumartesi yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...

Bu saat itibariyle henüz planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen saatlerde haberimiz yeniden güncellenecektir.

