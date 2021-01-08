İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Cuma yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bulunmamaktadır.

Ancak kesintilerin ani gelişebileceğinden ötürü İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir

Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında MilliGazete.com.tr sitemizde bildirimler güncellenecektir.

