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İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 8 Ocak 2021 Cuma tarihli su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 08.01.2021, 09:01
Sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Cuma yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bulunmamaktadır.
Ancak kesintilerin ani gelişebileceğinden ötürü İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında MilliGazete.com.tr sitemizde bildirimler güncellenecektir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Cuma yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bulunmamaktadır.
Ancak kesintilerin ani gelişebileceğinden ötürü İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında MilliGazete.com.tr sitemizde bildirimler güncellenecektir.
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