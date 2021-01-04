İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.

Planlı kesinti programını duyuran İSKİ 4 Ocak 2021 tarihli İstanbul su kesintisi listesini de paylaştı.



Etkilenen Mahalleler : Çınar MahallesiArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 04.01.2021 11:19Bitiş Tarihi: Çalışmanın 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2. Kısım MahallesiArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 04.01.2021 11:44Bitiş Tarihi: Çalışmanın 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



Etkilenen Mahalleler : Yalıköy MahallesiArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 04.01.2021 11:23Bitiş Tarihi: Çalışmanın 4.1.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Yakuplu MahallesiArıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman BağlantısıBaşlama Tarihi: 04.01.2021 11:07Bitiş Tarihi: Çalışmanın 4.1.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.



Etkilenen Mahalleler : Marmara MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 04.01.2021 13:18Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Güneştepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 04.01.2021 13:16Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 04.01.2021 11:09Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah,Kirazlıdere MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 04.01.2021 12:59Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

