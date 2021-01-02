İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Bugün 2 Ocak 2021 Cumartesi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da su kesintisi görülmüyor.

Ancak su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık veriler yenilenmektedir.

Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de su kesintisine dair bildirimler güncellenecektir.

