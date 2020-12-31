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İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 31 Aralık 2020 Perşembe su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 31.12.2020, 10:07
Bugün 31 Aralık 2020 Perşembe...
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da su kesintisi görülmüyor.
Ancak su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık veriler yenilenmektedir.
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de su kesintisine dair bildirimler güncellenecektir.
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'da su kesintisi görülmüyor.
Ancak su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık veriler yenilenmektedir.
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de su kesintisine dair bildirimler güncellenecektir.
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