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İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 30 Aralık Çarşamba su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 30.12.2020, 10:12
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 30 Aralık Çarşamba günü yani bugün İstanbul'da bazı mahallelerinde su kesintisi olacaktır...
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler yenilenmektedir.
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de bildirimler güncellenecektir.
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Hadımköy MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.12.2020 20:33Bitiş Zamanı: 14:00
Etkilenen Mahalleler : Poyraz MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.12.2020 09:50Bitiş Zamanı: 13:00
Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.12.2020 09:58Bitiş Zamanı: 13:00
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler yenilenmektedir.
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimizde de bildirimler güncellenecektir.
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah,Hadımköy MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 29.12.2020 20:33Bitiş Zamanı: 14:00
Etkilenen Mahalleler : Poyraz MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.12.2020 09:50Bitiş Zamanı: 13:00
Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 30.12.2020 09:58Bitiş Zamanı: 13:00
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