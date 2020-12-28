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İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 28 Aralık 2020 Pazartesi su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 28.12.2020, 09:12
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 26 Aralık Cumartesi günü yani bugün İstanbul'da mahallelerinde su kesintisi olacaktır...
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
Eğitim MahallesiArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıSular saat 03:38'de kesildi...
Suların gün içerisinde saat 12:00'de gelmesi bekleniyor.
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
Eğitim MahallesiArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıSular saat 03:38'de kesildi...
Suların gün içerisinde saat 12:00'de gelmesi bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
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|15
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|P
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|32
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|26
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