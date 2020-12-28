İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 26 Aralık Cumartesi günü yani bugün İstanbul'da mahallelerinde su kesintisi olacaktır...

Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir

Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.



Eğitim MahallesiArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıSular saat 03:38'de kesildi...

Suların gün içerisinde saat 12:00'de gelmesi bekleniyor.

