İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Pazartesi günü yani bugün İstanbul'da mahallelerinde su kesintisi olacaktır...

Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir

Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.



BEYKOZ

İncirköy Mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.

BEYOĞLU

Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:02Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi beklenmektedir.



Göztepe Mah, Erenköy Mah, Caddebostan Mahallesinde planlı su kesintisi olacaktır.Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:51Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Cebeci Mahallesinde su kesintisi meydana gelecek.Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:16Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

İçmeler Mahallesinde su kesintisi

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:49Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ZEYTİNBURNU

Maltepe Mahallesinde su kesintisi meydana gelecektir.Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 12:09Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Atakent Mah,Site Mahallesinde su kesintisiArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:22Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



