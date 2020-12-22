İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 22 Aralık 2020 Salı su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 22.12.2020, 13:53
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Pazartesi günü yani bugün İstanbul'da mahallelerinde su kesintisi olacaktır...
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
BEYKOZ
İncirköy Mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.
BEYOĞLU
Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:02Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi beklenmektedir.
Göztepe Mah, Erenköy Mah, Caddebostan Mahallesinde planlı su kesintisi olacaktır.Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:51Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Cebeci Mahallesinde su kesintisi meydana gelecek.Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:16Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
İçmeler Mahallesinde su kesintisi
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:49Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
Maltepe Mahallesinde su kesintisi meydana gelecektir.Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 12:09Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Atakent Mah,Site Mahallesinde su kesintisiArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:22Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Su kesintileri ile ilgili olarak İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
BEYKOZ
İncirköy Mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi bekleniyor.
BEYOĞLU
Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:02Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi beklenmektedir.
Göztepe Mah, Erenköy Mah, Caddebostan Mahallesinde planlı su kesintisi olacaktır.Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:51Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Cebeci Mahallesinde su kesintisi meydana gelecek.Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:16Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
TUZLA
İçmeler Mahallesinde su kesintisi
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 11:49Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ZEYTİNBURNU
Maltepe Mahallesinde su kesintisi meydana gelecektir.Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 12:09Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜMRANİYE
Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Atakent Mah,Site Mahallesinde su kesintisiArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.12.2020 13:22Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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