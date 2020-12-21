İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 21 Aralık 2020 Pazartesi su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...
GÜNDEM 21.12.2020, 08:34
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Pazartesi günü yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bulunmamaktadır.
Ancak kesintilerin ani gelişebileceğinden ötürü İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
Ancak kesintilerin ani gelişebileceğinden ötürü İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir
Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.
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