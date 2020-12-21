İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Pazartesi günü yani bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bulunmamaktadır.

Ancak kesintilerin ani gelişebileceğinden ötürü İSKİ'nin sitesinde sık sık yeni veriler girilmektedir

Bu nedenle İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında bildirimler güncellenecektir.

