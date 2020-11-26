İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor...



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Arnavutköy, Esenyurt, Çatalca'nın içerisinde bulunduğu bazı bölgelere su verilemiyor.

Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna yanıt arıyor.

İşte 26 Kasım 2020 Perşembe İSKİ su kesintisi programı



