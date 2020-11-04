İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor...



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Kağıthane, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Ümraniye, Üsküdar'un içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor.

Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna yanıt arıyor.

4 Kasım 2020 İSKİ su kesintisi programı



