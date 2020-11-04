İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
4 Kasım İSKİ su kesintisi programı paylaşıldı. İSKİ su kesintisi güncel listesini resmi sayfası üzerinden İstanbul’da kimi bölgelerde su kesintisi olacağını duyurdu.
GÜNDEM 04.11.2020, 14:21
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İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor...
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.
Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Kağıthane, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Ümraniye, Üsküdar'un içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor.
Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna yanıt arıyor.
4 Kasım 2020 İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.
Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Kağıthane, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Ümraniye, Üsküdar'un içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor.
Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna yanıt arıyor.
4 Kasım 2020 İSKİ su kesintisi programı
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