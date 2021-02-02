İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..

İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.

İSKİ'den göre bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...



Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Tayakadın Mah,Fatih MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase ÇalışmasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 08:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 10:52Bitiş Tarihi : Çalışmanın 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 11:57Bitiş Tarihi : Çalışmanın 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 09:28Bitiş Tarihi : Çalışmanın 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Yalı MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 10:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük MahArıza Sebebi : Enerji KesintisiAçıklama : Mağaratepe Terfi Merkezinde Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememekterdir.Başlama Tarihi : 02.02.2021 10:07Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Kumköy Mah,Demirciköy MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 10:36Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 09:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Murat Reis MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 11:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

