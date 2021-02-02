Reklam

Son Dakika

İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..

İstanbul'da 2 Şubat 2021 salı günü su kesintisi programı yayınlandı. İSKİ İstanbul’da kimi ilçelerde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar...

GÜNDEM 02.02.2021, 12:38
İstanbul'da su kesintisi! İşte kesinti yaşanacak semtler..
İstanbul'da yaşanan arızalar nedeniyle sular ne zaman gelecek sorusu bugün de araştırma konusu olmaya devam ediyor. 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bir çok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanıyor.
İSKİ'den göre bugün İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti programı paylaşıldı...

Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Tayakadın Mah,Fatih MahArıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase ÇalışmasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 08:58Bitiş Tarihi : Çalışmanın 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 10:52Bitiş Tarihi : Çalışmanın 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 11:57Bitiş Tarihi : Çalışmanın 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Mesihpaşa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 09:28Bitiş Tarihi : Çalışmanın 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Yalı MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 10:05Bitiş Tarihi : Çalışmanın 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük MahArıza Sebebi : Enerji KesintisiAçıklama : Mağaratepe Terfi Merkezinde Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememekterdir.Başlama Tarihi : 02.02.2021 10:07Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Kumköy Mah,Demirciköy MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 10:36Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 09:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : Valide I Atik Mah,Murat Reis MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 02.02.2021 11:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16